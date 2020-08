Le tunnel Léopold II va rouvrir ce lundi 31 août

26/08 03:00 → 26/08 16:00

Cette nuit et mercredi, il y aura beaucoup de vent et les rafales dépasseront les 70 km/h. Le pic de vent est attendu en fin de nuit et demain matin. A la mer, les rafales pourront atteindre 90 km/h ou un peu plus. Dans l'intérieur des terres, elles seront plutôt comprises entre 70 et 80 km/h.