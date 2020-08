Covid-19: la moitié des communes les plus touchées de Belgique sont bruxelloises

À Bruxelles, la propagation du virus semble plus aisée qu’ailleurs. Si le nombre de nouvelles contaminations est à la baisse sur l’ensemble du pays, la situation dans la capitale est davantage instable: une fois à la hausse, une fois à la baisse… Bref, difficile de dégager une tendance. Surtout, ce qui marque, c’est le nombre de cas enregistrés pour 100.000 habitants. De ce point de vue, on retrouve en effet 9 communes bruxelloises parmi «le top 20» des plus impactées en Belgique.