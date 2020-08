Bruxelles: l’exposition interactive «Meet the Masters» s’ouvre au Mont des Arts

Le Palais de la Dynastie du Mont des Arts à Bruxelles accueillera dès demain/jeudi l’exposition interactive «Meet the Masters», consacrée aux maîtres flamands Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et Peter Paul Rubens. Au moyen de projections à 360º et de techniques de cartographie vidéo, l’exposition parcourt «trois siècles de peinture et d’histoire, des primitifs flamands à l’ère baroque en passant par la Renaissance», indiquent les organisateurs.