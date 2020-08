«Aucun stade épidémique ne justifie la suppression des visites en maison de repos»

Suite aux dernières décisions du Conseil national de sécurité, à la situation épidémiologique en région de Bruxelles-Capitale et après une large concertation avec le secteur, Iriscare a envoyé à ses maisons de repos (et de soins) les actions à entreprendre concernant les visites, les sorties et les activités de ses résidents. Toute décision doit systématiquement être prise en fonction des stades de l'épidémie au sein de l'institution, déclare le réseau hospitalier bruxellois, qui estime que les visites ne doivent pas être suspendues.

