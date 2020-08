Les tunnels Stéphanie et Rogier inondés après les averses à Bruxelles

L’Institut royal météorologique (IRM) avertit de fortes averses parfois orageuses et a placé toutes les provinces du pays sous alerte jaune jusque 21h00, sauf à la Côte et en Flandre-Orientale et occidentale où l’alerte est en vigueur jusque 20h00. De premières inondations ont été constatées en région bruxelloise.