Ixelles : des dizaines de pigeons retrouvés morts

Pour la deuxième fois en 15 jours, des dizaines de pigeons morts ont été retrouvés place Fernand Cocq, rapportent nos confrères de Bruzz. Selon l’échevin du Bien-être animal Yves Rouyet, un empoissement serait la cause.

« La scène était choquante », écrit l’échevin Yves Rouyet sur Facebook. 14 pigeons morts, 55 mourants et 12 en moins mauvais état ont été ramassés. Les oiseaux encore vivants ont été pris en charge par Stéphanie Djhe, une bénévole de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) afin de les sauver avec du charbon actif.

« Cet empoisonnement est non seulement cruel, il est aussi extrêmement dangereux pour les autres animaux et totalement contre-productif car les populations de pigeons se remplacent rapidement quand la place est vide », s’insurge Yves Rouyet sur sa page Facebook. Un PV a été dressé et une enquête est en cours pour retrouver le coupable.

L’échevin annonce également qu’une campagne de stérilisation des pigeons par graines contraceptives va être lancée prochainement. Le but est de contrôler leur population « dans le respect du bien-être animal ».