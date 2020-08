Formation fédérale : Ecolo est prêt à prendre ses responsabilités

Ecolo est prêt à prendre ses responsabilités dans un gouvernement fédéral, ont fait comprendre samedi les co-présidents Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, dans un «Facebook Live» organisé avec les militants Verts. Mais ils entendent apporter du changement dans le pays en vue d’une transition écologique et d’une démocratie plus ouverte, ont-ils averti.

