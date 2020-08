Jette: les élèves ayant séjourné en zone orange priés de rester en quarantaine

La commune de Jette impose non seulement aux enseignants et élèves revenant d’une zone classée «rouge» d’observer une quarantaine de 14 jours à dater de leur retour en Belgique mais également ceux qui reviennent d’une zone classée «orange», indiquent dimanche plusieurs médias ainsi que le site internet de la commune bruxelloise. La règle concerne tous les enfants de l’enseignement communal (francophone et néerlandophone) à Jette.

