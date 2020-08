Mercato: Anderlecht va s’activer pour trouver un défenseur central

Vincent Kompany devra se pencher sur sa défense centrale durant la trêve internationale: Cobbaut ne jouera plus en 2020 et Luckassen est en délicatesse avec ses ischio-jambiers de la jambe gauche depuis quelques semaines. Si on excepte les «indésirables», il ne reste que les jeunes de Neerpede en attendant l’arrivée d’un nouveau défenseur central.

******* ******* ** ****** **** ****** ********* ****** *** ** ********* ****** ** ******* ****** ******* ******** ***** *** ** ********** ** ****** ***************** *************** ************** ****** ********** ** ***** ** ** ******** ** ** ******** ********* ******* ***** ** ** **** ******* **** ****** *** ****** ** ********** ** **** ** ******* *** ***** **** ** ***************** ******** ** ** ******** ****** ** *** ******* ** ****** ***** ** ***** ** ***** ******* **** *** ********* ****** *** ****** **** *** **** ********** **** ********** **** ********** **** *** ******* *********** ******** *** ***** *********** ************** ** ********** ******* ** ********* *** ******** ******** *** ****** ******** ******** ************************** ** **** ** *** ******* *** *** ******** ******** ** ************ **** ** ***** ********* *** * ***** ******** *** ************* ** ******* ******* *** ********** ** ******** ************** ** ** ** ******* ************* **** *** ** **** ***** ******* ****** ** ***** **** *** ************ *** ************ *********** ** ***** ** ********* ** ******* ** ********* *** ** ******** *** *** ******** ******* ** ***** ******** ********** *** **** ** ******* **** ** ************* ****** *** ****** ******** **** ** ********** ***** ** ********* *** **** ** ***** ***** *** ** ********* ***** ** * * **** **** ***** ******* ********** ****** ******* ** ***** ***** ******** ****** ********* **** ** **** **** ********** ************ ** ** ******* ************** *** ** ****** **** *** ********* ********** ****** ** ******* ***** ***** *** ******* *** ********* ** ** ******** ****** ** ********* **** *** ****** ****** ****** **** ****** ***** ********* ** **** ** ******* ** ***** ****** ***** ******** *** ***** ********** *** ******* *** ** ***** **** ** ********** *** * ********* *** **** ** ****** ******* ** ***** *** *********** *** ***** *********** ****** ********** ** ************ ***** ** ******** ** ******* ******** ******* ********* ** ****** *** *************** ** ** ***** ****** ****** ******** ********* ** ****** ************** ***** ** ***** ****** **** ** ************* ** **** ** ********* **** **** ** ** ******* ***** **** **** ** ***** ****** *** *** ****** ****** ** ****** ** ********* ** ****** ********* *** * ********* ******* ** ******** ******** *** **** *** ******* ****** *********** *** *********** ***** ****** ********* *** ******** ***** **** ***** **** ********** ***** ** ******* ********** *** ** ******** ** ****** *** ******* *** ** **** ****** ** ***** ********** ** ********** ******* **** ** ****** *** ************** *** ** ******** ******** ****** ******* ** ** ********* ******* ******* ** ****** ** ******* *** ********** *** ** **** ** ** ******** ****** ** ******** ** ******** ** ***** ******* ** ** ********* ******** ******* **** *** ******* ********** **** ****** ****** ******* ******** ** **** **** **** ** ******* ********* *********** ** ******** ** ******* ******** ** ***** ** ********* ***** ******* ** *** ******* ** ******* ** ***** ***** **** **** ****** ******* *** ********** ********** ** ********* ** ****** ** **** *** **** *********** ******** ******* ** *** ** ******** *********** ** * ******** ** ****** ************* **** *** ********** ** ******* *** ********** ******* ** ** ******* ******** *** ******** ********** **** *** *********