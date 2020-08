Un joli succès pour «Bruxelles en Vacances»

Suite à un appel de la ministre bruxelloise de la Mobilité et de l’Espace public Elke Van den Brandt cet été, 45 associations et comités de quartier ont temporairement réaménagé l’espace public. Bruxelles Mobilité a apporté un soutien financier à ces initiatives. L’objectif était double: permettre aux Bruxellois de vivre des vacances dans leur ville et quartier, et en même temps permettre aux Bruxellois d’expérimenter un espace public repensé.

