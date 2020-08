Une valise abandonnée a été retrouvée lundi vers 16h30 à l’angle de la place Rogier et de la rue saint Lazare à Saint-Josse-ten-Noode, non loin d’un bâtiment de la commission européenne, a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode).

