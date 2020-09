Bruxelles Mobilité veut sensibiliser à la sécurité sur le chemin de l’école

Comme chaque année, Bruxelles Mobilité propose des conseils et outils pédagogiques. L’«opération cartable» a pour but de sensibiliser parents et enfants aux bons comportements à adopter afin de se rendre à l’école en toute sécurité, quel que soit le mode de transport utilisé. Les enfants sont en majorité victimes d’accidents en tant que piétons et le plus souvent (77%) sur le chemin de l’école.