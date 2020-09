Plus aucun train direct entre Bruxelles et La Haye à partir de fin 2021

La liaison directe entre Bruxelles et la ville néerlandaise de La Haye disparaîtra à la fin 2021, a annoncé mardi la secrétaire d’État néerlandaise aux Infrastructures Stientje van Veldhoven. Elle promet toutefois que les voyageurs pourront se déplacer entre les deux villes plus rapidement qu’actuellement, et ce malgré un transfert.

