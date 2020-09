Bruxelles: 1.700 places en plus dans le secondaire

Le collège jésuite Matteo Ricci (Anderlecht) offre 150 places de plus cette année. - E.G.

La rentrée dans l’enseignement secondaire devrait relativement bien se passer à Bruxelles, même si cela reste tendu. Car le nombre de places proposées reste insuffisant, dans certaines parties de Bruxelles en tout cas. S’il n’y a pas d’ouverture de nouvel établissement cette année, 1.776 places de plus qu’il y a un an sont disponibles, dont 750 dans les écoles inaugurées l‘an passé et sans compter 362 nouvelles places dans l’enseignement néerlandophone.