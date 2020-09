À Saint-Gilles, la possibilité de recourir à la pédagogie inversée fait son chemin

S’il y a une chose que le confinement a mise en exergue, c’est que l’enseignement pouvait se réinventer et revêtir d’autres formes. À Saint-Gilles, la séparation physique entre professeurs et élèves a soulevé une réflexion sur l’usage de la pédagogie inversée. Dans cette forme d’apprentissage, les élèves reçoivent des cours en ligne (souvent des vidéos) qu’ils regardent chez eux au lieu de faire leurs devoirs. Et les exercices qui étaient auparavant faits à la maison se font désormais en classe.

