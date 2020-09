Métro Nord-Sud à Bruxelles: les travaux vont commencer dans le quartier Midi

La construction de la station Toots Thielemans et des tunnels qui la relieront au réseau souterrain existant, dans le cadre de la réalisation de la ligne de métro 3, à Bruxelles, commencera le 19 octobre prochain. D’ici là, d’importants travaux seront effectués en voirie pour permettre le maintien du trafic en surface et protéger les usagers faibles (piétons et cyclistes), a annoncé mercredi le CEO de la STIB Brieuc de Meeùs. Le carrefour formé par l’avenue de Stalingrad et la Petite Ceinture sera réaménagé en un vaste rond-point géré par des feux de circulation.

