Uccle, première commune bruxelloise à organiser l’événement «Rendez-vous au jardin»

Le temps d’un week-end, quelques-uns des espaces verts, lieux et jardins privés ucclois accueillent la première édition bruxelloise de l’événement européen «Rendez-vous au jardin». Cette initiative originale a pour ambition de permettre aux initiés et néophytes de découvrir la diversité et la richesse du patrimoine vert mais aussi de rencontrer les jardiniers, botanistes, propriétaires… qui toute l’année restaurent, créent, entretiennent et mettent en valeur ce patrimoine. Au programme également: de nombreuses animations culturelles axées sur la nature.