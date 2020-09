600 vélos abandonnés dans les rues de Bruxelles et collectés par CyCLO en 2019

En 2019, l’organisation à but non lucratif CyCLO a collecté et réparé près de 600 vélos, abandonnés dans les rues depuis des mois. C’est ce qui ressort de leur rapport annuel, relayent nos confrères de Bruzz.

