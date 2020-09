Circulation au Bois de la Cambre: le MR de la Ville veut l’étude de 2 alternatives

Comme annoncé ce jeudi, un plan de circulation dans le Bois de la Cambre sera mis en place dès le 14 septembre et testé durant deux mois. L’opposition MR déplore qu’aucune vraie concertation n’ait eu lieu avec communes riveraines, habitants et commerçants. Elle demande que deux alternatives soient étudiées: l’ouverture de la boucle sud du Bois aux heures de pointe et la création d’un accès au Bois via l’avenue de l’Orée.

