Laeken: le déplacement de l’arrêt de tram avenue de la Reine est contesté

Le chantier de l’avenue de la Reine continue à fâcher les riverains. Après le problème du ramassage des poubelles évoqué il y a quelques semaines, c’est maintenant le déplacement de l’arrêt de tram qui suscite le mécontentement. «Il y a deux garagistes dans cette rue», explique Bruno Bauwens, habitant et par ailleurs conseiller PTB. «Avec le déplacement de l’arrêt de tram de Trooz et la disposition du quai, les camions et dépanneuses ont beaucoup de mal à tourner pour rentrer dans le garage.» Et l’accès à d’autres commerces est aussi perturbé.

** ** ******* *** ** **** ********** *** ********* ******* **** ** ********* **** ******* ** ****** ************ **** *** **** *** **** ******** ****** **** ** ******* ** ********* ********** **** **** *** ********* ** ***** *** ******** ******** ** ****** ** **** *** ********** ** **** **** **** ****** *** ******** *********** ********* * *** ** ************ ** ******** *** ***** **** ** **** ** ********* **** ******** **** * ******** ******* ***** ** **** ** ******* ** ******* **** * ********** **** ** ***** ******** ******************* ******* ******* ** ********* *** ******* **************** ** *** ** ********* ** *********** ***** *** ********* ** ** ***** *** ********* *** *** ************ **** ***** **** ******* ***** ************* ***** *** ******************** ****** ***** ******** ************************ ****** ************ ** ** ***** ** ** ** ******** **** ** ***** ******** *** ****** ******** ******* ********** ** **** ******************