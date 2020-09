La place Bockstael en chantier jusqu’en 2021: voici ce qu’on y fait

Entamé en juin dernier, le réaménagement de la place Bockstael à Laeken et de ses abords se poursuit. La Ville et la Région y investissent pour créer une esplanade piétonne conviviale au pied de l'ancienne maison communale, verduriser la place avec la plantation de 30 arbres et augmenter le nombre de surfaces engazonnées et plantées sur le périmètre. Autre objectif, améliorer le confort et la qualité des espaces publics de la place Bockstael, de la rue Laneau et du square des Combattants.

