Bruxelles: une nouvelle et énième nuit agitée dans le quartier des Marolles !

Décidément. La tension entre la police locale et les jeunes habitants du quartier des Marolles, dans le centre-ville de Bruxelles, ne semble pas retomber. Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a de nouveau eu du grabuge dès 22 h 30. « On a dû faire face à des rassemblements de jeunes et quatre de nos véhicules ont été caillassés dont trois ont subi des dommages », nous confirme Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles.