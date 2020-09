Saint-Gilles: le 17e «Parcours d’artistes» dès le 26 septembre

Retardée en raison de la crise sanitaire, «Parcours d’artistes» aura finalement lieu à Saint-Gilles durant les week-ends des 26-27 septembre et 3-4 octobre. Ce sera déjà la 17e édition de cette manifestation que Saint-Gilles fut la première commune bruxelloise à organiser. Cet événement qui se déroule dans un contexte à la fois festif et intime, invite à la (re)découverte de créateurs professionnels et amateurs, de personnalités célèbres et affirmées et d’autres qui le sont un peu moins, apprend-on auprès des organisateurs.

