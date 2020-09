La Ville de Bruxelles rendra un hommage à Annie Cordy sur la Grand-Place

La Ville de Bruxelles rendra un hommage à la chanteuse et actrice Annie Cordy sur la grand-place tous les soirs de la semaine prochaine, à compter de lundi et jusqu’à son enterrement samedi, a indiqué le Cabinet du bourgmestre Philippe Close dimanche soir. Une photo sera projetée sur l’hôtel de Ville et quelques-uns de ses grands titres seront diffusés en sa mémoire.

** ***** * *** ** ********* ****** **** ** ****** ************* ****** ****** *** ******* ********** *********** ********** ** ******* ********* ***** * ******* *** ****** **** *** ******** ** ***** ** ********* ******* **** ** ******** ** ****** ** **** ** ********** ** ****** ** ******** ** ************** ** ******* ** *********** *** ********** ** ***** *** ******* ******* *** ****** ************* ** ********** ** ****** ** ********** ********* *** ************** ******** *** ****** ** ****** ****** ** ******* ** ** ********* ** ****** ****** ** ********* Lire aussi la-chanteuse-belge-annie-cordy-ete-retrouvee-morte-chez-elle-ce-vendredi-soir ********* *********** ***** ***** ***** ***** ***** ********* *********** ** ** ***** ** ********* ** ***** ** **** ** *** ******* *** ******* *** *** ** ****** *** ***** ********** ** **** ***** ** ** ****** *** **** * ****** ** ******* ******* ********* ** *** **** **** *** **** ** ** **** **** ** ****** ** *** ********** ******** ** *** ** ******** ** ********** ** ******* ** ** ***** ****** ******** **** ***** ** **** *** ********* **** ******** ****** ******** ** *******