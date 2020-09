Hockey: le nouveau défi de Vincent Vanasch sur le sol allemand

Le Bruxellois a rejoint Cologne où il veut remporter un 6e titre de champion national mais surtout un 3e sacre européen. Pour le champion du monde et d’Europe, pas question de céder à la facilité. Seuls le travail, les nouveaux défis et le plaisir paient et lui permettront de rester le meilleur gardien du monde.

******* **** ** ***** ******* ** ** ***** ****** ********** *** ******* ******* **** ********* ** *********** ** ***** ***** ** ********* ** *** *** *** ***** ******* ******** *** ********** ********** ***** ** ************** ** *** ******* ** **** ***** ******** ****** ***** *** *** ******* ***** ** ********* ******** ** ******* ***** ******** ***** ** ** ******** ****** ****** ** **** **** *********** **** ******* ******** ****** ** **** ** ******* *** ** ******* *** *** ***** ********* ** ** ******** ****** ** *** ********* ********* ******* ** ********** ***** **** ** ** ************* ** ********** ***** **** *** ***** ** ****** ** ******* ********* *** ******* ******* ******* ** ********* ******* *** ********** ** **** ******* **** *** ***** ********* ** ******** ** ******** *********** ** ******* **** *** ***** ********* **** ** **** ******** ** **** ******** *** ******* ** *** ************* ** ******* ***** ** ****** ** ** *** ********* *** ** ** **** ******* ***** ****** **** *** ***** ********* ********* **** ** **** *** ** ** *** ****** **** ********** ** ******* ** ***** ** ****** ** ******* **** *********** ** ***** ******* *** *** **** *** **** **** ***** ****** ** ******* ** ** ******* *** *** **** *** * ******* ** *** ****** ** *********** **** * ********* ** **** ********* ****** **** *********** ** ********************* ** ********* **** ** ** **** ******* ******* * **** ******** ** ********** ** ******* ***** **** ** ** ***** ****** ** ***** ***** ** ****** ******** ******* ** ***** ****** **** ** ****** * ******** **** ** ******* ** ********* ** ******** ** ******** ***** ** ********* ** * ********* **************** ** *** ***** ********** *** ****** ***** ******** *** ************ *** *** *** ****** ** ********** ** ***** ******* ** ** ********* *************** ************ *** *********** ** **** ******** ** ****** ***** **** ******** **** ** **** ************* ************* ****** ***** ***** **** *** ***** **** *** ***** **** ************* *** ******* ***** ** ******* ***** **** ******* ************ ****** ***** *** ******* ***** ********** **** ** ********** **** ** ***** ***** *** **** * ******** ***** **** **** ******* **** ********* ** **** ****** ** ***** ************ ** ********* *** *** ******* ************** ******** ** ******** ****** ***** *** ******* ***** *********** **** ****** **** *** ******** ****** ** ****** **** ** ** ******** *** ******* **** ********* ** *** ******* ********* ************* **** ***** ***** ********* ** ***** ***** ***** ********* *** **** ** ******* **** ** **************** ******* ** ********** ** ******** ** ********** * ********** ********* *** *** **** *** *** ******** ***************** ************* **** **** ** ***** ********* *** **** ******* ***** *** **** *** ******** ***************** *** ********* *** ******** ************ ********** *** ************* *********** ********* **** **** **** ********** *** ****** ** ****** ** ** ********* ** ** ****** ******* *** ******** ********** ******* ** ****** **** ******** ** **** ********** ** ****** ** ***************** ** ** ****** ** ******* **** ** **** ***** **** ********* ** ** ** **** ****** ***** ** ******* **** ******* **** ****** ** ****** ************ **** ******* *** ********** ******** ************* ******* **** *** ************* **** ** *** ****** ** **** ******* **** ** **** ******* ** ***** ******* ***** **** ***** **** ************** **** ******* ************** *** **** ****** ** *********** ** *** **** ***** ******** *** ******* ** ***** ****** *********** ******* *** ** **** ** ********* *** ******* ** ****** ********* ***** ** **************** ** ** ****** ********** **** **** **** ********* ** **** ********** ** **** *** ** *********** ** ** ********* ** ******* ** ***** ** ** ***** ** ******** *** *********** ******* **** ************ **** ******** ** *************** *************** ******* ********* ******* ******** * ******* À la conquête de titre pour entrer un peu plus dans l’histoire Heureux. - D.R. ** *** ******* *** * ******* ******* ******* ** ********* ** *********** ******* ** ********* ** ******* ** ****** ** ****** ** ******* ****** ****** ** *** **** **** ************ ** ****** ******* ** ********** *** ** **** ** ************ *** **** ******* ****** *** ********* ** **** **** ** ** ** **** **** ** ********* ********** ** ** *** ** ******* ** * * *********** ** **** ******* ******* ** ** **** *** **** ** ***** ***** *** ** ** ******** **** ** ***** ******* ***** *********** ********* **** ****** ************ *** ******* ** ***** ********* ******* **** **** ******** ** **** *********** **** ******** ***** ****** ******* *** ******* **** ***** ***** ** **** ***** ** ******** *** ****** ********* **** ** ********* ** ******* ********* ** ** ***** *************** ** ******** ****************** *********** ************ *** ** ***** ** ******* ******** ********** *********** ** ** ********* ** *** ********** ***** ** ***** ** ******** ******* ** ******** ** ***** ******** ****** ********** **** ** ** ********** ******* ** ****** ******** *** ** ** ** **** ******* ** ** ******* ******* ********** ***** *** ****** ********** ***** **** **** **** *** ********* ** *** *********** ** ****** ***** ** ******* ************* ******* ** ******* ****** **** ** ******* * * ** ******* ** ********* ***** *** ******** ** **** ******** ***** *********** **** ** ***** **** ** ***** ** ********* *** ******* ** ****** ** ******* *** ********** ********* *** ********* ** ***** ******* ********** ********** *** ******** ******** *** ***** *********** ******* ********** ** ********* ********* **** ********* ** **************** ** ** **** ********* ** ********** **** *** ******** *********** **** ** ***** **** ********** *********** ****** **** ** **** ***** ***** *** ******* ******* ******** *** ***** ************ ** *** ******* ************ * **** ** **** ** ***** ****** ******** ********* ** **** ****** ************** **** ** ****** **** ********* ** **** ** ******* ****** ******** ** ** **** ** ************ ************ ****