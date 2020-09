David a eu raison de nous contacter: sa facture de 1.003 euros allégée de 280 euros

David et Caroline, le couple de La Louvière.

Être emmené d’urgence en ambulance d’un hôpital à un autre, à cause de complications, c’est déjà un fameux stress. Mais recevoir en plus une facture de mille euros, cela en rajoute une couche. C’est la mésaventure vécue par David et Caroline, un couple de La Louvière.