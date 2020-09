Menace de grève dans les administrations bruxelloises, les CPAS et les hôpitaux Iris

Le front commun syndical CGSP, CSC et SLFP du secteur des administrations locales et régionales (ALR) de Bruxelles menace mercredi matin de faire 2 jours de grève avec le personnel des services communaux, des CPAS et des hôpitaux publics Iris en l’absence d’engagements concrets à la réunion du comité de négociation de vendredi concernant la distribution du budget promis pour une revalorisation barémique.

****** **** ****** *** *** ********* *********** **** ** ********** *** ******* *********** **** *** ***** ******** ****** ******* ** ** ******* ** ***** ********** ******* ** ********* *** ********** *** * ******** ********* **** *** ********* **** ** ** ******** **** *** ******** ****** *** ***** ********* **** *** ********** **** ** ***** ** **** ** ****** ***** ** ** ******** ********* **** ************ ** ** ************ ** ************ *********** ** *** ********* ****** ********** *** ** ***** ********* ** ******** *** ********* *** ************** *** ********** ********** *** ********* ********** **** ** ************ ** *** ******* **** ***** *********** ** **** *********** ********** *** ****** ********** * ********* ** ******* *** *********** ** *** *********** **** ** ****** ** ********* ** ** ******** ** ******* * ** *********