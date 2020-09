Incidents dans les Marolles: les deux mineurs interpellés maintenus en famille

Le juge de la jeunesse a décidé du maintien en famille des deux mineurs arrêtés pour le caillassage des voitures de police de vendredi soir dans le quartier des Marolles, avec surveillance du Service de la Protection de la Jeunesse et sous conditions, a indiqué le parquet de Bruxelles. Les services de police ont découvert ce mercredi des pierres et des projectiles à proximité de la place de la Querelle. Divers devoirs d’enquête ont été requis, notamment des analyses d’empreintes et d’images de caméras de surveillance.

