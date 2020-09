La Fête de la BD commence ce vendredi à Bruxelles

Qui n’a jamais imaginé s’immerger avec Yakari dans les plaines à l’herbe jaunie foulées par les bisons et chevaux sauvages? S’asseoir aux côtés du plus grand cancre du Neuvième Art, l’élève Ducobu? Suivre Bob &Bobette dans leurs aventures rocambolesques? Du 11 au 20 septembre, la Fête de la BD prend ses quartiers à la Gare Maritime de Tour &Taxis et propose aux visiteurs une «expérience immersive». L’accès est gratuit mais la réservation en ligne est indispensable.

******** ************** ******* ********* ** *** ******** ************ *************** * *** ** ************ **** ***** *** ** ******* ** ******* ******** ****** ** *** ******* ****** ** ************ *********** ********* ** ******* ** **** **** ** *********** ******* *** ********* ** ******* **** ******** ********** ** ****** *** **** ******* ******* *** ** ***** ** ***** ** ************* **** ********* **** **** ************ ** ******* *** ******** ** ** ******* ********* ****** ********* ** ***** ******** ** ** *********** ** ***** ******* ****** ********* ** ********* *** ** ************ ******* ****** ** ** ******** ** ********* ****** ** ******* ** ***** *** *********** *** ** ******* ** **** *********** **** ***************** *********** *** ********* ** **** ** **** ****** ***** ** *********** **** *** ********* ********** *** *** *********** ********** ******* **** ****** *** ****** ** **************** ** ************ *********** **** **** ** ******* ******** ** ** ***** ********* ********** ** ***** **** ****** **** ************ **** ** ********* ******** ** **** ***************** *** *** ***** ** ************* *** *********** ****** ***** ****** *** ****** ** ******** *** ************* ******* **** ****** *** ******* ** ************** ****** ** ******* ******* ** ******* *** *** *** **** ** ** ******** ***** ******* **** ************ ** *** ******* ********** **** ** **** ******** ** **** ********** ***** *** ** ****** ** ** ***** ********* ****** * ******** ** ****** ** ********* *** ***** ** ***** ** ***** ******** ********* ********** ** ******** ** ** ************* *********** ********** ** ****** ** ********* *** ************ ******** ** *********** ******* ******** ** ******** ******** ** ****** ******** ** ********** ************ ** ******* ** ******* ** ********* **** ** ***** ** ********** ********* ********** ****** ********* ** ***** ** ** ** **** ********** *** ************ * ******** * ****** ******** ******** ********* ** **** ** ****** ** **** ** ******* *** ********* ******** **********