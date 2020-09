La Région bruxelloise veut voir davantage de femmes à vélo

En 2019, seuls 36% des cyclistes bruxellois étaient des femmes… Pourquoi cette tendance et comment encourager les femmes à se mettre en selle? L’enquête «Être Femme et Cycliste à Bruxelles» menée par le service d’Études de Pro Velo à la demande de Bruxelles Mobilité a montré que les femmes restent sous-représentées parmi les cyclistes et elles lancent des solutions.