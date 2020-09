Cinq cas positifs de coronavirus: Anderlecht reconfine Neerpede

Retour en arrière au Sporting d’Anderlecht: comme cela avait été décidé au plus fort de la crise sanitaire, Neerpede redevient une forteresse seulement accessible pour le noyau A, le staff sportif et médical. Les dirigeants ont pris cette décision suite à l’annonce de cinq cas positifs dont trois éléments du noyau professionnel: Vlap, Zulj et Wellenreuther.

