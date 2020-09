Acquittement plaidé pour Aysel T., prévenue pour assassinat et incendie volontaire

Me Delphine Paci et Me Martin Aubry ont plaidé l’acquittement d’Aysel T., mercredi matin, devant la cour d’appel de Bruxelles, sur base de l’article 71 du Code pénal. Suivant les expertises de certains psychiatres, les avocats estiment que le discernement de leur cliente a été complètement altéré au moment des faits. Aysel T., âgée de 49 ans, est prévenue pour avoir tué son mari, Erdal K., en boutant le feu à leur immeuble, situé rue du Pont de l’Avenue à Bruxelles, le 25 mai 2016.

*** ******** ** ** ******** *** ********** ******* *** *** *********** ********* *** **** ******** ** ********* *** ** ******* ****** ** ******* **** ** ***** ******** ******* ***** ** ********** ** ******** ***** ** ***** *** ******** ***** ** * ***** ** ***** ********** **** ** ******** **** ** ****** *********** ** ******** ****** ** **** ** ** ** ** *** ***** *** ******* * ******** ***** *** ******* ********* *** **** ** ************ ** ** ******** **** ** ******** ** **** *********** ** ** *********** ************ * ********* ** ***** **** ******* **** ********* **** *** ******** *** ******** ***** ** ********** *** ***** **** ******** *************** *** **** ****** ******** **** **** ** ******* * *** **** *** ************* **** * ****** *** ******** ** ****** ********* ******* ********* ****** *** ******* ** **************** * ******* ************ **** ** ********* ***** ** ******* ** ****** *** ****** **** ** ***** ****** *** ********* * ***** **** ************* ******* ** ******** ****** ********* ******* ************ **** *** ***** ** ********* *** ** ************* ** ** ********* *** ** **** ******* ******** **** *** ************* ************* ** ************** *** *** ****** ********** **** ** *** *** ** ***** ** ***** ******** ** **** ****** ******** ** ************* **** ** ******* *** ***** *** ****** * ***** *** ***** *** ********** ********** ********* ********** ********** *** ***** ********** * ******* ** *********** ***** ** ********** *** **** ******* ** ****** ****** ** **** *********** ** ***** ****** ********** *** ******** **** *** ***** ****** *** **** ** ******** **** ****** ** ***** ** ** **** ********* **** ************ ****** **** ** ******** **** **** ** *** **** ******** *** *************** *** ** **** ** ********** ** ********** *** ******* *** ** ******** ** *************** **** *** ******* ** ******** ********** ********* **** ** ****** *** ******** ** ***** ******* ****** ******* ******** ** ********* ******* ******* ** ********* ********** ********* ** ****** ** ** ** ******* ************ ** ************* ******** ** ****** ********* ** ************* ****** ***** ****** ** **** ***** ** ***** ******** *** ********** ********* ** *** ******* ** ****** ** ******* ** ** *** *** **** ***** ** *********** **** ********** ******* ****** ** ************* ****** ***** ***** ******* ** ****** ************ **** ********* **** ***** **** ********* ** ********* ** ******* ** *** ***** **** ******** **************** * ****** ********* ***** ** ********* ********** ** ** **** **** ********* ** ** ******* ******** ** ******