Lancement de Brusol, le fournisseur d’énergie 100% verte en région bruxelloise

Le Roi Philippe a visité ce mercredi la plus grande installation de panneaux solaires photovoltaïques de la Région bruxelloise, à l’occasion du lancement de Brusol en tant que fournisseur d’énergie 100% verte en Région bruxelloise. Construite et gérée par EnergyVision, cette installation totalise plus de 10.000 panneaux solaires et a une capacité de production de 3,4 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de plus de 900 ménages. La banque Triodos finance le projet d’EnergyVision sur les toits de la Gare Maritime, site sur le site de Tour & Taxis.

** ******* ** ********* ******* ************ ********* **** ********* ************** ******* ** ** ******* ** ****************** **** *************** **************** ** ******** ******** *** ** ********** ********** *** ******** *********** *** *********** ** *** ************ *** ******** **** ***** ******** *********** ************ *** ********** *** ****** ********** ** ********** ********* **** *** *************** ******* ***** ******** **** ******* ************** ** ****** ******* ********* ********** ** ********* ******* **** ** ****** ******** ******** *** ***** ********** *** *** ***** ** ** **** ********* *** ** **** ** **** ***** ***** ** ********** *** *********** ** ***************** ***** ** ****** *** **** ************ ********* *** ** **** ***** * ************ ******** ****** *** *** ******* ** ** **** ********* **** ** ********* *** ******** ********* ************ * ********* **** ***** ** ** ******** *** ** **** ******** ** ******* *********** ** *** ***** ******* *** *************** ** ************* **** **************** ****** *** ** ** ***** ** ************ ***** ** ******** *** ************* ** ******** ******** **************** ** ********* ** ***** ** ** ****** **** ******* ** ****** ******************* ** ****** ** **** **** ********** **** *********** **** ******* ******* ************ *** **** *********** ***** ** ****** ********** *** *** ***** ** ** **** ********* **** ***** *** ** ****** ** ******* ************ ** ********* ****** *** ****** *** *********** ** *** ************ ** ******* ************ ************ **** **************** ** ******** ******** ** ******** ***** **** ******* ************** ***** ******** *** ** ********** *** ********** ******** *********** ******* ** ******* *********** **** ** ******** ******** ****** *** *** ** ******* ******* ** ********** ************** ** ****** ** **** *** *********** ************ * ************ ** ************ ****** *** ******** ** ********** *** ** ********** ********** ***** ************* ******* *** ********* **** ****** **** *** ********** **** ******* ** ************ ***** ***** *********** ***** *********** ******* ** ****** ** ********* ****** ***** ********** **** ** ******* ********* ** **************** *** ***************** ****** *** ******** ********* *** ** ****** ******* ** ********* ****** ***************** **** ** ***** ******** *** ******** ** ****** ** **************** ************* *** ******** ******** *** ** **** ** ***** ************ *** ************* ***** ******* ******** ******** ******* ** *********** ** *** ******* *********** **** ****** *** *** ***** *** ************ *** ******* ** ****** *** ******** ********** ************ * ********** ****** *** ******** ***************** ** ******** ********* *** *********** ** ****** **** ******* ** ************ *********** ** ****** ************* ** ********** ** **** ********** ************* *** ******* **** ** ****** ******** **** *** *** *********** ******** **** ** ******* ** ** ********** ************** **** ***** *** ********* ** ** ********** ******************* *** ******** ** ********* **** ***** ************ ** ***** *** ** ****** *** ************ ************ **** *********** ** ******* ** ******* ************* *** ******** ** *** *********** * *** ********* **************** ********* ** ** ****** ********