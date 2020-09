Une enquête interne ouverte chez Brussels Airlines pour harcèlement et intimidations

Brussels Airlines a ouvert une enquête interne après avoir reçu des plaintes pour intimidations et harcèlement au sein d’un certain groupe de son personnel, indique jeudi la compagnie aérienne, confirmant une information de La Libre Belgique. Elle assure prendre ces plaintes très au sérieux et appliquer une politique de tolérance zéro pour ce type de comportement.

