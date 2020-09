Saint-Josse: enregistrement digital pour les nouveaux habitants

Depuis ce lundi, la commune de Saint-Josse est la troisième, après Schaerbeek et Evere, à utiliser la plateforme «District Team». Cette plateforme mise en place avec le soutien du CIRB et BPS a pour but de faciliter les échanges de données entre la police et l’administration communale, les services de la démographie en particulier.

****** ** **************** ************* ************ ********** *** ************** ********* *********** *** ****** *********** ************ *** ** ********** ********* ********** ***** **************** ********* *** ******** ***** ** ********* ****** ****** ***** ***** ********* *** *** ******** ********** *** ************ ** ** ******** *** ****** ****** ******** ** *********** ************* *********** *** ** ******** ** ********* ** ******** ** ******** *********** ********* ** ******** **** ******** ***** ** ***** ***** ** ** ******* ** ************** **** ** ** ****** ** ******** ** ****** ********* *** ******** *** ********* **** ********* **** ** ******** ****** ************** ********** ** ****************** ********** ********** ********* ***** ********** ******* ***** ********** **** ********* *********** **** ****** ***** ******** ** *** ******** ***** ** **** ***** ** *** ** *** ********** **** *** ****** ********* ********** *** ***** *********** ********** ** *** *** ************** ** ********* *********** *** ******* *** ************ ** ********** *********** *** ************ ** ********* ** ********* ** ********* ** ******* **** *************************** ******** ** *********** **** **** ** ****** ** ** ************* **** *********** **** ** ******** ** ** ******* ** ********** *** ********* ********** ***** ********* *** **** ****** **** ****** ** *********** ** ********* ** ************* *** ******** ** ** *********** ************** ** **************** ************* **** *************** ** ********** ********* ************* **** ********** *************** ** *** ***************** ****** ******** ********* ***** ******** ** **************** ** ** ** ************** ***************