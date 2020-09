Laeken: trois frères sous mandat suspectés d’avoir braqué leur oncle et leur tante

La Capitale apprend à bonnes sources que trois frères ont été placés sous mandat d’arrêt à la fin du mois d’août pour des faits de violences sur personnes vulnérables. En l’occurrence, les frangins sont suspectés d’avoir organisé trois homejackings et une tentative au domicile de leur oncle et tante, octogénaires, à cheval sur les mois de juillet et d’août. Les suspects contestent leur implication à ce stade de l’enquête judiciaire.

