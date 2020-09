La zone Bruxelles-Nord a retrouvé un millier d’objets volés par des pickpockets

La police de la zone de Bruxelles-Nord a mené, les 13 et 17 septembre derniers, deux opérations visant des pickpockets et est parvenue à retrouver environ mille objets volés, notamment des GSM, des tablettes mais aussi des vélos et des trottinettes, à Schaerbeek et à Anderlecht. Quatre suspects ont été interpellés pour recel d’objets volés.

