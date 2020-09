Un cycliste grièvement blessé dans un accident à Bruxelles

A Bruxelles, un cycliste a été grièvement blessé dans un accident de la circulation jeudi après-midi, indique la police bruxelloise. L’accident s’est produit vers 11h30 à l’intersection du Boulevard Anspach et de la rue des Teinturiers. Le cycliste de 34 ans a été heurté par un camion qui tournait à droite en direction de la Bourse. La victime s’est retrouvée sous les roues avant du camion et a été grièvement blessée et transférée à l’hôpital.

