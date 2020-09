Nicolas Michaux: «Sans le statut d’artiste, il n’y a plus de culture à Bruxelles»

25/09 19:00 → 26/09 08:00

Ce vendredi dans le courant de l'après-midi, dans la soirée et une bonne partie de la nuit prochaine, le littoral et les régions proches devront composer avec des coups de vent de 90 à 110 km/h. Des valeurs de 120 km/h ou plus ne sont pas exclues sous une averse (orageuse). Dans la partie ouest du pays, un peu plus dans l'intérieur des terres, des rafales de 80 à 90 km/h sont attendues. Dans le centre du pays, on s'attend à des rafales de 70 à 80 km/h. Le vent sera moins présent dans les provinces de l'Est. Une tempête de nord-ouest soufflera en Mer du Nord belge.