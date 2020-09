D1B - Hamzaoui avant le derby RWDM-Union: «Ce sont deux clubs avec une histoire»

Enfin! 35 ans après le dernier derby en match officiel entre le RWDM et l’Union, on aura droit à une affiche remplie d’histoire(s) ce samedi au stade Edmond Machtens. Si le public sera restreint et que le rapport de force a changé entre les deux clubs depuis ce fameux 12 mai 1985, la rencontre de ce jour vaudra le détour et sera suivie de près par beaucoup d’entre nous. Sur le terrain, les Bruxellois auront, eux, à cœur de bien faire et de se donner à 110%; à l’image de Tracy Mpati (RWDM) et Anas Hamzaoui (Union SG) qui ont bien fait comprendre à leurs partenaires l’importance que revêtait un tel derby.

