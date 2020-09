Bruxelles: les syndicats se mobiliseront lundi pour une hausse des allocations

26/09 08:00 → 27/09 08:00

Différents noyaux dépressionnaires continueront de déterminer notre temps ce samedi ainsi que la nuit suivante. Il faudra encore s'attendre à d'abondantes précipitations, qui viendront s'ajouter aux pluies et averses de la nuit précédente (localement, des valeurs de 25 à 40 mm ont déjà été observés). Dans le courant de la journée de dimanche, le temps deviendra généralement sec depuis le nord-ouest. Sur l'ensemble de la journée, on prévoit en beaucoup d'endroits 10 mm de précipitations d'ici ce soir, bien que les cumuls pourraient être plus importants par endroits. Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 à 25 mm supplémentaires.