Rassemblement devant la gare centrale à Bruxelles pour dire non à la 5G (photos)

Quelques dizaines d’activistes opposés à la 5G ont tenu des stands, samedi après-midi, sur l’esplanade devant la gare centrale à Bruxelles, pour informer sur les impacts du déploiement du réseau de télécommunications 5G qu’ils estiment négatifs. Selon eux, cette technologie est un danger pour la santé et pour l’environnement. La manifestation était organisée par le Collectif stop5G.be, qui se dit contre la destruction de la nature et le gaspillage des ressources, et pour la protection de la santé et la préservation du climat.

** ********* ** ** ** ************ ** ************ ******* *** ******* ********* ********* ** ****** ******** **** ******* *** *************** ** ***************** ***** ** ********* ********** ** ****** * ********** ****** ************ ** ********* ** *********** ****** ** **** ******** ** ********** ** ************* **** ********* ** ************ ** ***** *** ********** ****** ** ** ************* ******* ***** ********** ** ** ****** ** ******** ********** ** ******** ********** *** ** ****** ********** ***** **** *** *** ****** ****** ** ******* ******* ** ** ********** **** *** ** ** ********* ****** *** ********** **** **** *********** ********* *** ********* ** ** *** ******** ** ******** **** * ***** *** **** ** ****** ** *** ******** *** *************** * ********* ** ***** ****** ****** ************** ** ****** ******** ************ ** ***************** ******** ** ** ************** ********** **** ** ***** ** * * ************ *************** ****** ** ** ****** *********** * * *** ******** *********** *** ******** *** *** ***** ******************** **** ******** ******* ***** ****** *** ******** ************ ** ** ****** ***** *********** ** *** ********** ** *************** ** ** ******************* ****** ********