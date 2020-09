Evere rend le masque obligatoire dans les rues commerçantes et interdit la chicha

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, Evere rend le port du masque obligatoire dans un certain nombre d’artères commerçantes. La vente et la consommation de chicha sont interdites dans l’espace public et dans les bars à chicha.

