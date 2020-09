Iriscare distribue 895.000 masques aux maisons de repos bruxelloises

Depuis le début de la crise sanitaire, Iriscare distribue régulièrement du matériel afin de soutenir les services et institutions bruxelloises. Début octobre, un stock stratégique d’un mois sera distribué aux maisons de repos et maisons de repos et de soins bruxelloises.

** ** ******* ** ************ *********** ******** ******** *** ******** ************ ** ********* ** ********** ** *********** *** ******* ** ***** *** ** ****** ************* ***** ********* ** **** *** *** ********** ********** ** ********* *** *************** ** ********** ** ***** ************ *************** ****** ***** ** ***** ******** ******* ******* ******* ************* ****** ******* ***** ******* ****** ******* ************** ****** *********** ****** ********* ** ****** ******* ********* *** *********** ********* ************ ** ********** *** ******** **** ** **** ********** *** *************** ******* *** **** *********** ** ********** ******** *** **** ** ****** **** ******** ** ******** ******* ** *** ************* ****** ****** ** ** **** ***** *** ****** ********* ** ********* * ***** ******* ** ************ ** *** ******************* ** ***** ** ******* ******* ** ******* *********** ***** ***** ********** ******* ** * ***** ***** ******* *** ********** ** **** ************ ********** ** ******* *** ************ *** ** ******* ****** *** ******** *** ******** *** ***** ** ****** ** *** **** *** ****** *** ******* ******* *********** ****** ******* ** ********* *** **** ** ********* ****** ******* ********** ******** *** ******** **** ** ********** ** ******* ** ********* ** ********** *** ***** ************* ** *** ********* ** ********* *** ************ ******** ** ** ***** ************ ** ********* ** ********** ** ***** ***********