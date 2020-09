La Wallonie et Bruxelles poursuivent les tests préventifs dans les maisons de repos

Alors que la Flandre a récemment annoncé la suspension des tests préventifs pour le personnel des maisons de repos (et de soins) jusqu’au 4 octobre, la Wallonie et Bruxelles les poursuivent, ont confirmé l’Agence pour une vie de qualité (Aviq) et le cabinet du ministre de la Santé bruxellois Alain Maron.

