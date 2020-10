Bruxelles: bientôt un magasin Action au centre commercial!

D’origine néerlandaise, l’enseigne Action a déjà ouvert plus de 1.500 magasins dans 7 pays différents. Avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 4 milliards d’euros, Action propose près de 6.000 produits dans 14 catégories différentes. Et un nouvel Action débarque à Bruxelles...

********* ** ***** ** ******* ******** ******* ** ********************** *** ** ****** *********** ****** **** ** * ***** ***** ** *** ******** ********** ** ************** ** ******* ******* ** *** ******** ********* ********* *** ***** ******** ***** ********** ** ** ************ ** *************** ** *************** ********** ****** ** ******* **** *** ******** ********* *********** **** ******** ** *********** ** ************* ** ******* ** *** ************ ******* *** ****** ** ************ **** *** ******** ******** *********** ****** *** ******** ** **************** ** ******** *********** *** ********* ** ******* ******** ****** *** ********* **** ** ****** ** ******* *********