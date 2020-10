Bruxelles: Fatoumata Souare, âgée de 13 ans, a disparu depuis le 24 septembre

À la requête du Parquet de Bruxelles, et en collaboration avec Child Focus, la police demande de diffuser l’avis suivant. Le jeudi 24 septembre 2020 vers 13h10, Fatoumata Souare, une jeune fille âgée de 13 ans, a été vue pour la dernière fois à la gare de Bruxelles Midi. Elle a pris un Thalys en direction de Paris. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Fatoumata mesure 1m55 et est de corpulence mince. Elle a de courts cheveux noirs et les yeux foncés.

Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu clair, un sweat noir et des baskets blanches. Elle porte souvent un foulard (hidjab). Elle est en possession d’une valise noire.

Il est demandé à Fatoumata de prendre contact avec les services de police ou avec ses proches afin de les rassurer.

Si vous avez vu Fatoumata Souare ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu