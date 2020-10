Le festival FrancoFaune vous propose 35 concerts en deux semaines

Après le concert Jules & Jo, et Tibidi au centre culturel la Vénerie à Watermael-Boitsfort, la 7 e édition de FrancoFaune se poursuit. Jusqu’au 17 octobre, ce sont plus de 35 concerts qui sont prévus dans 15 lieux bruxellois. Un moyen pour les spectateurs de découvrir des artistes et de nouveaux espaces culturels.