Suivez en direct la Journée Découverte Entreprises ! (vidéo)

La Journée Découverte Entreprises est bel et bien maintenue en 2020 ! Malgré la crise sanitaire qui a bousculé notre quotidien, Sudpresse et ses partenaires ont tenu à maintenir cet évènement parce que c’est aujourd’hui, plus que jamais, que les entreprises ont besoin de notre soutien et de faire parler d’elles. A suivre en direct de 10h à 17h.