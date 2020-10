Une voiture tombe dans le canal à Vilvorde, faisant un mort: le conducteur était ivre

Le conducteur de la voiture qui s’est retrouvée dans le canal de Vilvorde samedi soir avait trop bu, a indiqué dimanche le parquet de Hal-Vilvorde. Le permis de conduire de l’individu a été immédiatement saisi pour 15 jours et il comparaîtra lundi devant un juge d’instruction à Bruxelles pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Une passagère a été tuée dans l’accident, tandis qu’un deuxième a été grièvement blessé.

